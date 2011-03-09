Суд конфіскував АЗС в Криму

Керченський міський суд ухвалив рішення конфіскувати в дохід держави нелегальну автозаправну станцію в Криму, повідомила прес-група кримської податкової.

«Підпільну» заправку виявили співробітники податкової міліції Керчі.

«Власника нелегальної АЗС оштрафовано на 340 гривень, а вилучені товарно-матеріальні цінності - 4 автозаправних колонки і паливно-мастильні матеріали - на загальну суму 70 тисяч гривень конфісковано в дохід держави», - йдеться в прес-релізі.

За офіційними даними, в Криму працюють майже 350 автозаправок.