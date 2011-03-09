Створення курорту в Балаклаві оцінюється в $1 мільярд

Група компаній «Смарт-холдинг» планує інвестувати близько 1 млрд. дол. у будівництво цілорічного курорту Balaklava Green у зоні некультивованих територій Балаклавського рудоуправління (Балаклава, Крим), повідомила прес-служба компанії.

Як зазначається у повідомленні, проект створений за принципами «зеленого» (екологічного) девелопменту і буде реали зіваний на території чотирьох кар`єрів Балаклавського рудоуправління (Таврос, Псілерахі, Кадикой і Гасфорт) загальною площею 750 га.

Зокрема, на території ділянки Таврос передбачається створення суспільної зони з ресторанами, кафе, кінотеатрами, туристичними і спортивними об`єктами. Тут же планується збудувати найбільший у Східній Європі аквапарк (60 тис. кв. м), спортивний комплекс з олімпійським басейном, океанаріум. Крім того, у плани входить будівництво Палацу Кримського вина і Музею історії і культури Балаклави.

Територія Гасфорта орієнтована на будівництво спортивних об`єктів і житла. Зокрема, тут буде збудована багатофункціональна крита спортивна і концертна арена на 15 тис. місць. А також 600 котеджів, готелі, мотель, кемпінг.

Ділянка Кадикой орієнтована на будівництво лікувальних і рекреаційних комплексів, які працюватимуть цілий рік. Інфраструктура цієї ділянки включатиме санаторії, SPA, тенісні корти тощо.

Рекультивація ділянки Псілерахі передбачає створення паркової і пляжної зон. Крім цього, планується будівництво трьох-чотирьох готелів категорій 4-5 зірок, а також індивідуальних котеджів і апартаментів.

Проект розподілено на чотири черги, усього на території курорту передбачено будівництво близько 22 готелів, санаторії, мотелі і кемпінги загальною площею 210 тис. кв. м (на 3,5 тис. номерів). Проект передбачає будівництво котеджів, таун-хаусів і апартаментів (близько 500 тис. кв. м житла), а також супермаркетів, магазинів і 90 ресторанів і кафе (134,9 тис. кв. м). На території понад 120 га будуть створені ландшафтні парки.

«Розвиток курорту в Балаклаві - це довгостроковий проект, розрахований на поетапний розвиток впродовж 15 років. Балаклавське рудоуправління поступово припинятиме видобування вапняку на родовищах і одночасно проводитиме підготовчі і будівельні роботи. У рамках проекту буде проведена рекультивація 750 га кар`єрів», - сказав директор з проектів нерухомості компанії «Смарт-холдинг» Сергій ОВЧИННІКОВ.

Девелопером проекту виступає компанія «Стокман», проектувальником - компанії Jerde Partnership і «Проектні системи». У 2011 році розпочаті роботи з планування ландшафту території і розробки проектів забудови.

Група компаній «Смарт-холдинг» є однією з найбільших і диверсифікованих груп компаній в Україні. Група інвестує в розвиток проектів у різних галузях, зокрема в гірничо-металургійному комплексі і видобуванні нерудних матеріалів. Найбільша стратегічна інвестиція групи компаній «Смарт-холдинг» - 25% акцій «Метінвесту», міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи, яка об`єднує 27 підприємств в Європі і США.