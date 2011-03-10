14 машин звільнили зі снігового полону в Криму

Та очистили 19 кілометрів доріг

Співробітники Міністерства з питань надзвичайних ситуацій звільнили 14 автомобілів зі снігового полону на дорогах «Сімферополь - Феодосія» і «Євпаторія - Роздольне», повідомила в четвер прес-служба кримського управління МНС. 12 машин застрягли 9 березня в Сімферопольському районі, 2 - в Сакському. Рятувальники очистили 19 кілометрів доріг. В середу Крим занесло снігом.

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