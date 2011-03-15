Севастополь відкрив гуртожиток для випускників дитячих будинків

Севастополь відкрив соціальний гуртожиток для повнолітніх випускників дитячих будинків міста.

Він розташований на вулиці Коломійця, у гуртожитку передбачено проживання 30 осіб, які не мають власного житла.

Приміщення на першому поверсі житлового будинку під комунальну установу було виділено у 2007 році і відремонтовано за кошти міського бюджету. У ньому є 12 житлових кімнат, санвузлів, кімнати для відпочинку, кухні, спортзал.

Проживання в гуртожитку буде безкоштовним, але тимчасовим, студентам - до досягнення 23-річного віку, працюючим - до 20-річчя. На їхні місця в гуртожиток селитимуть нових випускників дитячих будинків.

В місті зараз є 17 кандидатів на проживання в цьому гуртожитку, заселення очікується у кінці березня.

За інформацією міської держадміністрації, у Севастополі щорічно налічується 20-30 молодих людей - випускників дитячих будинків.