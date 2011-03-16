Екс-спікер Криму позбувся кримінальної справи

Генеральна прокуратура України відмінила постанову кримської прокуратури про порушення справи проти колишнього голови Верховної ради Криму Анатолія ГРИЦЕНКА за підозрою у перевищенні службових повноважень при розпорядженні майном республіканського санаторію «Росія» в Ялті - однієї з чотирьох справ проти нього, повідомила УНІАН телефоном прес-секретар прокурора Криму Наталія БОЯРКІНА.

Вона не змогла уточнити дату ухвалення рішення генпрокуратури і підстави для закриття справи. «На жаль, у мене немає такої інформації», - сказала БОЯРКІНА.

ГРИЦЕНКО підозрюється у перевищенні службових повноважень при передачі комерційним структурам землі військового радгоспу «Азовський» (збиток оцінюється в 23 млн. грн.).

Йому також інкримінувалася передача в оренду санаторію «Росія» за заниженою орендною ставкою без винесення цього питання на розгляд кримського парламенту (збиток оцінювався в 0,2 млн. грн.).

Крім того, ГРИЦЕНКО підозрюється у незаконній передачі 3,6 га земель лісового господарства на 0,5 млн. грн., також йому інкримінується зловживання службовим становищем при нарахуванні матеріальної допомоги, внаслідок чого було завдано 70 тис. грн. збитка державним інтересам.

Міліція затримала єкс-спікера у справі військового санаторію 24 січня у Сімферополі. Центральний райсуд Сімферополя 27 січня обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці.