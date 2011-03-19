Крим повинен приймати туристів так, щоб вони хотіли повернутися

Крим повинен не тільки рекламувати відпочинок в регіоні, але й забезпечити туристам високий рівень сервісу, щоб вони захотіли знову побувати на півострові, заявив голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ, повідомила прес-служба кримського уряду.

«Головне, щоб ті, хто приїде до Криму відпочивати, захотіли приїхати сюди ще раз. Для цього якість послуг має відповідати ціні. Організувати таку відповідність - найголовніше завдання влади напередодні курортного сезону. Якщо говорити про ресторани, багато продуктів ми можемо і повинні виготовляти тут, на території республіки - це дозволить збалансувати ціни», - зауважив ДЖАРТИ.

За його словами, щоб привести ціни у відповідність з рівнем сервісу, влада автономії використовуватиме «стимулювання і контроль». «Стимулювання - це первинне, хоча податкова служба і прокуратура стежитимуть за роботою всіх установ і організацій рекреаційної сфери. Потрібно, щоб ціна відповідала якості і дозволяла Криму конкурувати з іншими курортами», - підкреслив ДЖАРТИ.

Глава кримського уряду зазначив, що підвищити рівень туристичного сервісу допоможе, зокрема, навчання персоналу готелів і ресторанів.

Серед інших найважливіших завдань, пов`язаних з проведенням туристичного сезону, керівник уряду Криму відзначив необхідність підвищення надходжень до бюджету від підприємств рекреаційної сфери.

«Курортний сезон повинен наповнювати прибуткову частину бюджетів всіх рівнів, в першу чергу - місцевих, щоб у органів влади була можливість реінвестувати ці гроші в підвищення якості відпочинку», - сказав ДЖАРТИ.