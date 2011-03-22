"Карнавал тюльпанів" пройде в Криму

Виставка «Карнавал тюльпанів», на якій буде представлено більш як 120 сортів цих квітів, розпочнеться орієнтовно 10 квітня у Нікітському ботанічному саду на південному березі Криму, повідомляє його офіційний сайт.

Виставка триватиме залежно від погоди два-чотири тижні.

Тюльпани можна буде побачити на території верхнього парку ботанічного саду.

З більш ніж 120 сортів квітів селекції й інтродукції ботсаду 11 раніше не виставлялися.

Нікітський ботанічний сад засновано 1812 року і є однією із найстаріших науково-дослідних установ України.