"Карнавал тюльпанів" пройде в Криму
22:15, 22 березня 2011Крым
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120 сортів квітів можна побачити у квітні
Виставка «Карнавал тюльпанів», на якій буде представлено більш як 120 сортів цих квітів, розпочнеться орієнтовно 10 квітня у Нікітському ботанічному саду на південному березі Криму, повідомляє його офіційний сайт.
Виставка триватиме залежно від погоди два-чотири тижні.
Тюльпани можна буде побачити на території верхнього парку ботанічного саду.
З більш ніж 120 сортів квітів селекції й інтродукції ботсаду 11 раніше не виставлялися.
Нікітський ботанічний сад засновано 1812 року і є однією із найстаріших науково-дослідних установ України.
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