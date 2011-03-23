Кримський спікер заявляє інвесторам, що корупції в регіоні немає
19:45, 23 березня 2011Крым
0 0
Константинов виступив у Раді Європи
Голова Верховної Ради Криму Володимир КОНСТАНТИНОВ запрошує інвесторів вкладати гроші в розвиток автономії.
«Крим потребує залучення іноземного капіталу», - сказав КОНСТАНТИНОВ в середу в Страсбурзі, виступаючи на засіданні Палати регіонів Конгресу регіональних і місцевих влад Ради Європи.
Він запевнив присутніх у тому, що іноземні компанії зможуть працювати в Криму «прозоро і без корупції». «Політична і економічна обстановка в Україні і Криму - стабільна», - підкреслив КОНСТАНТИНОВ.
Головною перспективною галуззю кримський спікер назвав санаторно-туристичну, зазначивши, що Крим має намір зробити свої курорти цілорічними, зокрема курорти оздоровчого характеру.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter