Кримський спікер заявляє інвесторам, що корупції в регіоні немає

Голова Верховної Ради Криму Володимир КОНСТАНТИНОВ запрошує інвесторів вкладати гроші в розвиток автономії.

«Крим потребує залучення іноземного капіталу», - сказав КОНСТАНТИНОВ в середу в Страсбурзі, виступаючи на засіданні Палати регіонів Конгресу регіональних і місцевих влад Ради Європи.

Він запевнив присутніх у тому, що іноземні компанії зможуть працювати в Криму «прозоро і без корупції». «Політична і економічна обстановка в Україні і Криму - стабільна», - підкреслив КОНСТАНТИНОВ.

Головною перспективною галуззю кримський спікер назвав санаторно-туристичну, зазначивши, що Крим має намір зробити свої курорти цілорічними, зокрема курорти оздоровчого характеру.