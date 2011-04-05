"Костянтин Ольшанський" висадив на Мальті 79 евакуйованих з Лівії

Великий десантний корабель Військово-морських сил України «Костянтин Ольшанський» в другій половині дня вівторка доставив в порт Валетта (Мальта) 79 громадян з 13 країн світу, які напередодні в порту Тріполі разом з громадянами України підтвердили своє бажання бути евакуйованими на українському кораблі, повідомив прес-центр командування українських ВМС.

Наразі на «Костянтині Ольшанському» залишається понад 100 евакуйованих осіб, переважно українців. Планується, що ближчими днями вони кораблем будуть доставлені у Севастополь.

Корабель вирушить до берегів України після поповнення в порту запасів пального і води.

«Костянтин Ольшанський» у понеділок у міжнародному морському порту Тріполі здійснив прийом на борт 85 громадян України і 108 громадян інших держав з метою їх подальшої евакуації з Лівії. Серед пасажирів нараховувалося, зокрема, 78 жінок і 35 дітей.