Український корабель доставив 113 евакуйованих з Лівії у Севастополь

Великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський» зі 113 евакуйованими з Лівії людьми, у тому числі 85 громадянами України, прибув у понеділок до Севастополя.

Серед 28 іноземців на борту перебували 16 громадян Білорусі, троє - Росії, троє - Лівії, по двоє громадян Молдови та Узбекистану, по одному - Іраку і Болгарії.

На причалі морвокзалу порту корабель зустрічали командувач Військово-морських сил України адмірал Віктор МАКСИМОВ, голова Севастопольської міськдержадміністрації Валерій САРАТОВ, заступник голови міської ради Сергій АНТОНЕНКОВ.

«Екіпаж виконав завдання, яке Військово-морські сили України за час свого існування раніше ніколи не виконували», - сказав МАКСИМОВ журналістам.

САРАТОВ у свою чергу наголосив, що моряки спорядили корабель у похід за три доби, тоді як планово корабель повинен готуватися до подібного походу 45 днів.

Губернатор повідомив, що евакуйовані будуть автобусами відправлені на автомобільний і залізничний вокзали. За його інформацією, 40 осіб залишаться ночувати у готелях міста.

Командир походу корабля, капітан першого рангу Роман ГЛАДКИЙ повідомив, що «Костянтин Ольшанський» за час походу подолав 2 тисячі 847 миль. За його інформацією, серед евакуйованих приблизно 45% - лікарі, медсестри і приблизно 15% - представники компаній.

З середини лютого в Лівії триває народне повстання проти лідера країни Муамара КАДДАФІ, який керує державою понад 40 років. Лівія фактично розділилася на підконтрольний КАДДАФІ захід і схід, який утримують озброєні сили повстанців. Рада Безпеки ООН у середині березня прийняла резолюцію, яка передбачає, зокрема, завдання ударів з повітря по лояльних КАДДАФІ силах.

«Костянтин Ольшанський» у ніч на 23 березня вирушив із Севастополя у Середземне море з метою виконання гуманітарної місії з евакуації громадян України з Лівії. Корабель у порту Тріполі 4 квітня взяв на борт 85 громадян України і 108 громадян інших держав.

«Костянтин Ольшанський» доставив 80 евакуйованих - переважно громадян країн Євросоюзу та США - 5 квітня на Мальту. Ввечері 6 квітня корабель, поповнивши запаси пального і води, зі 113 евакуйованими пасажирами на борту залишив Валетту і взяв курс на Севастополь.