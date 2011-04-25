У 3 севастопольських селищах запрацюють очисні споруди

Очисні споруди розпочнуть роботу найближчим часом в севастопольських селищах Фронтове, Верхньосадове і Вавілове, повідомив голова Севастопольської міської державної адміністрації Валерій САРАТОВ.

«У Фронтовому очисні споруди будуть передані на баланс “Севміськводоканалу” 1 травня, у Верхньосадовому - 15 травня. Очисні у селищі Вавілове буде введено також найближчим часом. Є технологічні особливості, які потрібно пройти», - сказав він.

За інформацією САРАТОВА, вартість цих об`єктів становить у межах 15 млн. грн. Він відзначив, що запуск очисних споруд дасть можливість майбутньому розвитку Нахімовського району, «в якому можна буде розвивати будівництво».

Крім того, сказав чиновник, це дозволить очистити річку Бельбек, внаслідок чого селище Любимівка можна буде вважати рекреаційною зоною - скидань не буде. Також, за словами САРАТОВА, ці очисні споруди дозволять в майбутньому провести каналізацію не тільки до багатоповерхових будинків і об`єктів соцкультпобуту, а й до приватного сектору.