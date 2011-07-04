Анонс ліквідації пожежі у в/ч

6 липня на базі однієї з військових частин Феодосійського гарнізону під керівництвом служби пожежної безпеки Центру військ берегової оборони ВМС відбудеться тренування з ліквідації пожежі, евакуації та надання допомоги постраждалим.

Збір представників ЗМІ о 11.45 у Феодосії на КПП військової частини (вул. Польова, поблизу магазину «Горний»). Акредитація обов’язкова! За довідками звертатися до регіонального медіа-центру Міністерства оборони України (Сімферополь).