Губернатори скидаються на подарунок Януковичу

Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ повідомив, що керівники українських регіонів у складчину купують подарунок президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ, якому 9 липня виповнюється 61 рік.

«Компанія у нас велика - всі губернатори, голови обласних рад. Я думаю, до обіду (9 липня) встигнемо привітати нашого президента. (Подарунок даруватимемо) у складчину, у нас староста навіть є - ПРИСЯЖНЮК Анатолій (голова Київської облдержадміністрації), ось до нього всі запитання (щодо подарунка)», - сказав ДЖАРТИ, відповідаючи на запитання журналістів в середу в Сімферополі.