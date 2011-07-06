Губернатори скидаються на подарунок Януковичу
16:24, 06 липня 2011Крым
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Компанія велика - навіть староста є
|Януковичу готують подарунок у складчину. Який - не кажуть
«Компанія у нас велика - всі губернатори, голови обласних рад. Я думаю, до обіду (9 липня) встигнемо привітати нашого президента. (Подарунок даруватимемо) у складчину, у нас староста навіть є - ПРИСЯЖНЮК Анатолій (голова Київської облдержадміністрації), ось до нього всі запитання (щодо подарунка)», - сказав ДЖАРТИ, відповідаючи на запитання журналістів в середу в Сімферополі.
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