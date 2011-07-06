Україна просить у Росії списаний підводний човен

Міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ звернувся до свого російського колеги Анатолія СЕРДЮКОВА з проханням передати списаний підводний човен військово-морському музейному комплексу "Балаклава" у Севастополі, повідомила в середу прес-служба Міноборони.

"Це дозволить музею мати більш завершений вигляд", - сказав глава українського оборонного відомства по завершенні 60-го засідання Ради міністрів оборони держав-учасниць Співдружності незалежних держав у Сочі (Росія).

Мова йде про човен, який стоїть у Південній бухті.