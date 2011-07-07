Екс-президент Криму має намір відновити конституцію-1992

Перший і останній президент Республіки Крим Юрій МЄШКОВ пропонує жителям автономії провести наступного року референдум з питання відновлення кримської Конституції 1992 року, скасованої керівництвом України менш ніж за три роки після її ухвалення.

МЄШКОВ закликав кримчан «об`єднатися перед лицем очевидної загрози» і об`єднатися в неурядові громадські організації - «Народний трибунал Республіки» і «Громадський парламент Республіки».

«Наша єдність і згуртованість допоможуть нам зберегти громадський мир і злагоду, відродити державність Криму, що історично склалася, відновити дію Конституції Республіки Крим 1992 року», - сказав він в четвер на прес-конференції в Сімферополі.

МЄШКОВ заявив, що не планує займатися в Україні політичною діяльністю, оскільки не є її громадянином, але не виключає своєї участі в роботі громадських організацій, особливо якщо вони отримають міжнародний статус.

Екс-глава Криму, який зараз має російське громадянство, прибув на півострів з Москви 2 липня. Його привели дві причини: загибель наприкінці травня першої дружини Людмили, яка проживала в Сімферополі, а також переживання за долю республіки.

МЄШКОВ 30 січня 1994 року переміг у другому турі виборів президента Республіки Крим, одержавши майже 73% голосів. У березні 1995 року посада кримського президента була ліквідована, а Конституція регіону 1992 року скасована рішенням Верховної Ради і тодішнього президента України Леоніда КУЧМИ унаслідок протистояння півостріву з офіційним Києвом.

Крим зараз живе за Конституцією автономії 1998 року. Основний закон Криму був затверджений Радою з урахуванням поправки депутата Івана ЗАЙЦА, в якій йшлося про переваги Конституції України і українського законодавства над положеннями Конституції автономії у випадку розбіжностей.