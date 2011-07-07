Янукович підписав закон про Раду міністрів Криму

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон «Про Раду міністрів Автономної республіки Крим», повідомляє офіційний сайт глави держави.

Верховна Рада 16 червня ухвалила закон, основним завданням якого є забезпечення ефективного регулювання питань порядку формування цього органу, вимог до членів Радміну, компетенції тощо.

Закон складається із восьми розділів, які містять 61 статтю.

Розділ І присвячений визначенню статусу Ради міністрів Криму та атрибутів цього органу, основних завдань та принципів діяльності ради, правовим засадам діяльності.

Предметом правового регулювання розділу ІІ є порядок формування Ради міністрів Криму, зокрема, визначення вимог до членів ради.

Положення, якими регулюються питання припинення повноважень Ради міністрів АРК, викладені в розділі ІІ.

Значна частина нормативних приписів закону присвячена питанням компетенції уряду Криму. Зокрема, розділом IV визначаються повноваження Ради міністрів автономії.

Законом передбачені також повноваження Ради міністрів Криму у відносинах з Кабінетом міністрів України, центральними органами виконавчої влади, Верховною Радою Криму, республіканськими органами виконавчої влади, розташованими на території автономії районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування та їхніми асоціаціями, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями (розділ V).

Організація діяльності голови Ради міністрів Криму, його заступників, порядок проведення засідань ради, статус апарату ради, вимоги до актів тощо передбачені у розділі VІ.

Фінансування Ради міністрів АРК, соціальне та інше забезпечення її членів визначено сьомим розділом.

Прикінцеві положення (розділ VІІІ) закону присвячені питанню набрання чинності законом, а також внесенню змін до низки інших законів та нормативно-правових актів.