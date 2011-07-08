Екс-глава Криму Мєшков наговорив на кримінальну справу?

Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ розраховує на порушення кримінальної справи проти першого і останнього президента Республіки Крим Юрія МЄШКОВА.

МЄШКОВ вважає головним завданням на даний момент проведення в 2012 році референдуму про відновлення скасованої Конституції Криму 1992 року. Він також різко засудив події у Феодосії, де 2 липня відбулося масове зіткнення активістів козачих організацій і співробітників міліції при спробі козаків повторно встановити на в`їзді до міста уклінний хрест, який 1 липня був демонтований за рішенням Господарського суду Криму.

«"Прийшлі" пролили кров наших, Республіки Крим, громадян. Вони забули народне попередження: "Хто сіє вітер - збере бурю!" - і необачно хваляться своєю "рішучістю", готовністю і далі проливати нашу кров. Ті, хто віддав злочинний наказ - тепер "кровники" Криму. Вони позбавили себе будь-якого - юридичного, морального права керувати Кримом», - йдеться у зверненні МЄШКОВА до кримчан, яке він озвучив 7 липня.

«Оцінюючи реальну ситуацію, що склалася в даний час у Криму, думаю, доречно буде пригадати слова Уїнстона Черчілля: "Бандита не налякаєш піднятими руками!". Тобто, фігурально висловлюючись, пора опустити руки і узятися за вила», - сказав екс-президент Криму.

«Приїхав (до Криму) громадянин Російської Федерації і закликає брати вила і йти на владу. Людина, яку давно вже забули, як страшну історію для Криму, намагається звернути на себе увагу... З приводу його висловлювання, я так думаю, буде порушено кримінальну справу», - сказав ДЖАРТИ, відповідаючи на питання журналістів 8 липня.

МЄШКОВ 30 січня 1994 року переміг у другому турі виборів президента Республіки Крим, одержавши майже 73% голосів. У березні 1995-го посаду кримського президента було ліквідовано через протистояння влади півострова з офіційним Києвом.

МЄШКОВ 2 липня прибув до Криму з Москви.