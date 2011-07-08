Мера Морського зловили на хабарі

Співробітники правоохоронних органів затримали сільського голову кримського села Морське, розташованого за 16 км від Судака, і депутата сільради за підозрою в отриманні 2 тисяч доларів хабара від підприємця за можливість вести торгівлю в селі, повідомило УНІАН джерело в прокуратурі Криму.

”Операцію із затримання проведено напередодні, 7 липня”, - сказав представник наглядового відомства.

Прокуратура Криму порушила кримінальну справу. Дії мера й депутата кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України - отримання хабара за попередньою змовою, сполучене із вимаганням. Запобіжний захід підозрюваним поки не обрано. Ведеться слідство.