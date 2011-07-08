Крим і Харків домовилися про співпрацю

Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ і голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН підписали 8 липня в Сімферополі угоду про співпрацю між двома регіонами, повідомляє прес-служба Радміну.

Документ передбачає, зокрема, розвиток торгової співпраці, розширення взаємодії між бізнес-колами, закладами освіти, охорони здоров`я та культури Криму й Харківської області.

Крім того, керівники двох регіонів розглянуть можливість розвитку авіасполучення між Сімферополем і Харковом.

«Угода дасть серйозний поштовх розвитку економічного співробітництва, гуманітарних зв`язків і обміну досвідом, допоможе нам ефективніше розвивати наші регіони», - заявив ДЖАРТИ.

ДОБКІН висловив переконання, що співпраця Харківської області з Кримом буде довгостроковою й результативною. «Ще два роки тому Крим фігурував у репортажах як нестабільний регіон. Пройшло дуже небагато часу й сьогодні ми бачимо абсолютно іншу картину - це стабільний регіон, привабливий для інвесторів», - сказав він.