Севастопольським католикам знову не віддали храм

Міська рада Севастополя не підтримала ідею безвідплатної передачі римо-католікам храму священномученика Климента Римського, збудованого 100 років тому і відібраного у парафіян у 30-і роки минулого століття

Католики Севастополя у вівторок пікетували міськраду. Вони тримали плакат: «Християни, поверніть храм християнам».

Пропозиція щодо повернення римо-католікам будівлі по вулиці Шмідта, де до війни розміщувався храм, а в післявоєнні роки - кінотеатр «Дружба», озвучив на сесії депутат міськради Василь ЗЕЛЕНЧУК. За передачу храму релігійній общині проголосували лише три депутати. 16 депутатів - «проти», останні - «утрималися» і «не голосували».

Під час дебатів виступили два депутати. На їхню думку, було б неправильним безоплатно передавати будівлю в комунальну власність. Вони також аргументували свою позицію тим, що інші конфесії в Севастополі по-іншому вирішували таку проблему, зокрема, запитували у міськради виділення земельних ділянок і потім зводили храми.

Голова міськради Юрій ДОЙНИКОВ раніше заявив, що долю будівлі по вулиці Шмідта необхідно вирішувати на міському референдумі.