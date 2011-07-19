2,3 млн. туристів відпочили в Криму

2,3 млн. осіб відпочили в Криму з початку року, це на 3% більше, ніж за аналогічний період 2010 року. Податкові надходження від курортних регіонів зросли на 17,2% - до 1 млрд. 137,9 млн. грн., повідомила прес-служба Ради міністрів Криму.

За її інформацією, турпотік дещо зменшився на початку липня через погіршення погоди в регіоні (на півострові йшли зливи). Так, якщо станом на 24 червня збільшення кількості курортників у Криму порівняно з тим же періодом минулого року становило 10,6%, то на 8 липня - 2,1%.

«Проте наразі зростання турпотоку відновило свій колишній темп», - заявив міністр курортів і туризму Криму Георгій ПСАРЬОВ.