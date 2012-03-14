В Азовському морі тане лід

Складна льодова обстановка збережеться в найближчий тиждень на Азовському морі на підходах до Керченської затоки, повідомляє Федеральне агентство морського і річкового транспорту Росії.

Очікується зміна вітрів на північно-західні і південно-західні.

«У південній частині моря почнуться процеси руйнування льоду, можливий злом припаю в районі затоки Сиваш і на підході до Генічеську, а також частковий злом у західного кордону припаю в Таганрозькій затоці», - повідомляє відомство.

Температура повітря на півночі моря вночі мінус 8-4 градусів, вдень від 0 до плюс 4 градусів, на півдні моря вночі мінус 5-2 градуси, вдень плюс 2-6 градусів.

Станом на 13 березня в південній частині Керченської протоки чекають проводки в російські порти 62 судна.

На середу, 14 березня, запланований вихід каравану з 16-17 суден з портів Таганрозької затоки на південь, у напрямку Керченської протоки під проводкою двох криголамів.