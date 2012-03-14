Крим назбирав більше мільярда гривень податків

Державна податкова служба в Криму в січні-лютому 2012 року зібрала до зведеного бюджету регіону 1 млрд. 111,7 млн. грн. - на 245,5 млн. грн., або на 28% більше, ніж за аналогічний період 2011-го, повідомила прес-служба податкової.

До державного бюджету України за два місяці надійшло 573 млн. грн., до місцевих бюджетів міст і районів автономії зараховано 538,7 млн. грн. Порівняння з таким саме періодом 2011 року податкова поки не дає.

Зростання надходжень досягнуто, насамперед, за рахунок збільшення платежів з податку на додану вартість (на 81,5 млн. грн.), з податку на прибуток (на 67,9 млн. грн.) і податку на доходи фізосіб (на 33, 7 млн. грн.).