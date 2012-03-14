Алушта чотири дні сидітиме без газу
16:53, 14 березня 2012Крым
0 0
В Алушті, південнобережному селищі Малий маяк і селі Запрудне на чотири дні - 16-20 квітня - відключать газ через ремонт магістрального газопроводу «Ялта-Алушта». Блакитне паливо повернеться в будинки кримчан після врізання вантового перехода в трубу, повідомляє офіційний сайт ялтинської мерії.
«У зв'язку з проведенням вогневих робіт по заміні аварійної зсувної ділянки на газопроводі з 6.00 16 квітня до 18.00 20 квітня буде повністю зупинена подача природного газу на ГРС Алушта, ГРС Запрудне, ГРС Малий маяк», - йдеться в оголошенні.
У трьох населених пунктах проживають близько 40 тисяч чоловік.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter