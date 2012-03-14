Прикордонники не пустили до Криму 77 іноземців

Прикордонники Азово-Чорноморського управління Держприкордонслужби України в січні-лютому не пропустили через державний кордон 77 іноземних громадян, з них - 14 потенційних нелегальних мігрантів, повідомила в середу прес-служба відомства.

Люди в зелених беретах склали майже 1200 протоколів про адміністративні правопорушення: 745 щодо українців, решта - на іноземців. Штрафи склали 218,5 тис. грн.

Найчастіше люди притягувались до відповідальності за порушення правил реєстрації або терміну перебування в Україні.

