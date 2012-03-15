Черга в дитсадки Севастополя має скоротитися на 1-1,2 тис. дітей

Черга в дитсадки Севастополя цього року має скоротитися на 1-1,2 тис. дітей, заявила журналістам заступник голови міськдержадміністрації Ірина ЗАЄЦ.

За її словами, найближчим часом готуються до відкриття 8 груп.

ЗАЄЦ також повідомила, що робота зі збільшення кількості місць у дошкільних закладах Севастополя розпочалася ще в 2011 році, і за минулий рік були відкриті додатково 18 груп, що дало змогу ще на 650 чоловік збільшити кількість дошкільників, які залучаються до навчально-виховного процесу.

У січні в МДА повідомляли, що в черзі до дошкільних закладів Севастополя стоять 2300 дітей.