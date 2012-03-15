Крим придбає рейковий автобус

Крим планує придбати одинсекційний рейковий автобус для оновлення рухливого складу і поліпшення залізничного сполучення в регіоні, повідомив Республіканський комітет з транспорту і зв`язку.

Його орієнтовна вартість становить 28 млн. грн.

Придбати автобус планується за рахунок засобів республіканського бюджету і державного підприємства «Придніпровська залізниця».

Постановою Верховної ради Криму про внесення змін до бюджету регіону комiтету передбачені витрати у розмірі 11 млн. грн.

Рейковий автобус - дизель-поїзд малої составності (один-чотири вагони).

Рейкові автобуси відносяться до дизельного вагонного для мотора рухливого складу і призначені для забезпечення приміських пасажирських перевезень, у тому числі на неелектрифікованих ділянках залізниць.

Терміни покупки поїзда комітет не повідомив.