Двоє міліціонерів отримали 5 років за хабар

Сакський міськрайсуд засудив двох співробітників міліції, які звинувачувалися в отриманні 15 тисяч гривень хабара, до 5 років позбавлення волі, повідомила в четвер прес-служба прокуратури Криму.

Крім того, суд постановив позбавити їх майна, звання і можливості протягом 3 років обіймати посади в правоохоронних органах.

"Правоохоронців затримали наприкінці квітня 2011 року за звинуваченням у вимаганні 30 тисяч гривень за непритягнення до відповідальності за незаконне зайняття підприємницькою діяльністю та отриманні половини цієї суми", - йдеться в прес-релізі.