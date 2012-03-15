У Сімферополі знайшли спотворену дівчину - пошматували собаки?
16:33, 15 березня 2012Крым
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Тіло направили на експертизу
Дівчина, знайдена в четвер з чисельними рваними ранами тіла в дачному масиві Кам'янка поблизу Сімферополя, померла в лікарні. Не виключено, що на 25-річну місцеву жительку напали собаки, повідомила прес-служба кримської міліції.
"У дівчини виявлено численні укушені рани всього тіла, які могли бути заподіяні собаками", - заявили в міліції.
На місці події працює слідчо-оперативна група.
Дівчина померла в реанімації. Її тіло направлено на експертизу, за результатами якої буде відома причина смерті.
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