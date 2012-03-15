У Сімферополі знайшли спотворену дівчину - пошматували собаки?

Дівчина, знайдена в четвер з чисельними рваними ранами тіла в дачному масиві Кам'янка поблизу Сімферополя, померла в лікарні. Не виключено, що на 25-річну місцеву жительку напали собаки, повідомила прес-служба кримської міліції.

"У дівчини виявлено численні укушені рани всього тіла, які могли бути заподіяні собаками", - заявили в міліції.

На місці події працює слідчо-оперативна група.

Дівчина померла в реанімації. Її тіло направлено на експертизу, за результатами якої буде відома причина смерті.