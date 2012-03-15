Півсотні ліфтів Євпаторії можуть зупинитися
17:03, 15 березня 2012Крым
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Фірма працювала без документів
Підприємству, яке обслуговує ряд ліфтів в житловому фонді Євпаторії, заборонили ремонт і обслуговування понад 50 підйомників.
СМП-545 працювало без документів, в штаті був відсутній персонал, який пройшов спеціальне навчання, повідомила прес-служба кримського управління Держгірпромнагляду.
Керівника структури притягнули до адміністративної відповідальності.
Розглядається питання про припинення роботи ліфтів.
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