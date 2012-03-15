Півсотні ліфтів Євпаторії можуть зупинитися

Фірма працювала без документів

Підприємству, яке обслуговує ряд ліфтів в житловому фонді Євпаторії, заборонили ремонт і обслуговування понад 50 підйомників. СМП-545 працювало без документів, в штаті був відсутній персонал, який пройшов спеціальне навчання, повідомила прес-служба кримського управління Держгірпромнагляду. Керівника структури притягнули до адміністративної відповідальності. Розглядається питання про припинення роботи ліфтів.

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