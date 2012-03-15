Рада підвищила шлюбний вік

Верховна рада ухвалила закон "Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо підвищення шлюбного віку".

Шлюбний вік для чоловіків та жінок встановлюється у вісімнадцять років.

Раніше для жінок він складав 17, а для чоловіків - 18 років.

Крім того, передбачено, що за заявою особи, яка досягла 16 років, за рішенням суду їй може бути надано право на шлюб, якщо це відповідає її інтересам. Раніше - за заявою особи, яка досягла 14 років.