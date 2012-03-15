Севастополь просить учених знайти воду

Влада Севастополя просить учених допомогти знайти альтернативні джерела постачання населення питною водою, повідомила прес-служба Севастопольської адміністрації.

Губернатор Володимир ЯЦУБА в ході наради в Севастопольському Національному університеті ядерної енергії і промисловості (СНУЯЕіП) запропонував ученим у порядку пілотного проекту провести пошук у Гагарінському районі міста підземних вод із бурінням свердловини для визначення якості бюветної води, як це вже зробили в Києві та деяких інших містах України.

ЯЦУБА також доручив керівництву СНУЯЕіП провести роботи силами вчених із дослідження дамби й днища Чорноріченського водосховища на предмет наявності дренажних потоків.

Він відзначив важливість наукових та інноваційних розробок основного профільного вищого навчального закладу Міністерства енергетики України й необхідність їх впровадження в регіоні з метою реалізації стратегічної програми енергетичної безпеки країни.

«Важко переоцінити всі плюси від знаходження альтернативної питної води для потреб Севастополя. Сьогодні в собівартості поставок води населенню 80% йде на її підйом, тоді як у бюветах вона сама б`є ключем. І якість води з бюветних джерел, як правило, дуже висока. Це дозволило б місту вийти із залежності від кліматичних впливів і значно підвищити добробут регіону в цілому», - підкреслив ЯЦУБА.

Для обговорення практичного виконання комплексу робіт найближчим часом буде проведено зустріч між представниками керівництва держадміністрації, СНУЯЕіП і ДКП «Севміськводоканал».

Присутніх на нараді ознайомили з інноваційною розробкою університету - програмою «Пошук», заснованою на спеціальній обробці даних космічних досліджень. Можливості програми дозволяють проводити дистанційний пошук корисних копалин, енергоносіїв, питних і термальних вод на глибині до п`яти кілометрів. Ефективність застосування програми на практиці підтверджена результатами при апробації в Австралії, Африці, Північній та Південній Америці, Монголії та Росії групами вчених СНУЯЕіП. Точність виявлення корисних копалин і води становила 97%.