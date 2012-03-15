Проти друзів загиблої кримчанки завели справу: залишення в небезпеці

У Сімферополі міліція порушила кримінальну справу щодо двох молодих чоловіків, після зустрічі з якими на 25-річну дівчину, ймовірно, напали бродячі собаки, в результаті - вона загинула, повідомила прес-служба кримської міліції.

Справу завели за ч.3 ст.135 Кримінального кодексу Україні - залишення в небезпеці. Її санкція - від трьох до восьми років в'язниці.

«Молоді люди пояснили, що вночі подзвонили дівчині і запросили для спільного проведення часу. Деякий час вони розпивали спиртні напої, після чого вивели знайому на вулицю і залишили її на лавці найближчої зупинки автобуса. Місцеві жителі також розповіли, що близько п'ятої години ранку чули жіночі крики і гавкіт собак», - йдеться в прес-релізі.

Дівчина померла в реанімації. Попередня причина смерті - сильна крововтрата і травматичний шок. Тіло направлено на експертизу, за результатами якої будуть відома причина смерті кримчанки.

Міліція Криму підготувала звернення до комунальних служб Сімферополя «про необхідність розв’язання проблеми збільшення числа бродячих собак на вулицях міста».