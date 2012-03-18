У понеділок в Україні до 22° тепла

19 березня в Україні очікується мінлива хмарність, у західних та північних областях вдень невеликий (на Закарпатті помірний) дощ, у горах з мокрим снігом.

Вітер південно-західний з переходом на заході на північно-західний, 7-12 м/с, у західних областях, в Криму та Приазов'ї, а вдень і в північній частині місцями пориви 15-20 м/с, повідомив Укргідрометцентр.

Температура вночі 2-7° тепла; вдень у західних та східних областях 10-15°, на решті території 14-19°, у південних областях до 22° тепла; в гірських районах країни вночі близько 0°, вдень 4-9° тепла.

У Київській області у понеділок вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-18 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 14-19°. У Києві температура вночі 5-7° тепла, вдень 17-19°.