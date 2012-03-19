"Копійка" влетіла в КаМАЗ у Криму

Три людини отримали травми в результаті зіткнення автомобілів ВАЗ першої моделі і вантажівки КаМАЗ в Бахчисарайському районі Криму, аварія сталася 18 березня, повідомила в понеділок прес-служба ДАІ республіки.

«Копійка», рухаючись по автодорозі Сімферополь-Бахчисарай-Севастополь, врізалася в КАМАЗ, який їхав попереду в попутному напрямку.

У результаті ДТП травми різного ступеня важкості отримали троє пасажирів легковика: 46-річна жінка і 26-річний чоловік - жителі Бахчисарая, а також 71-річна мешканка Луганської області.