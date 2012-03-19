Могильов поїде на форум СНД

Голова Ради міністрів Криму Анатолій МОГИЛЬОВ представить регіон на міжнародному економічному форумі країн-учасниць Співдружності незалежних держав, який відкриється 20 березня в столиці Росії Москві, повідомила прес-служба кримського уряду.

Окрім представників органів влади, у форумі, який проводиться для зміцнення економічного співробітництва держав СНД, візьмуть участь бізнесмени та аналітики.

«Його учасники обговорять проблеми і перспективи Зони вільної торгівлі, Митного союзу, Єдиного економічного простору, а також питання співпраці в області зв'язку і інформатизації, інвестицій і інфраструктури, технічній і технологічній сферах», - мовиться в повідомленні.

Крім того, в рамках форуму розглянуть реалізацію міждержавної програми інноваційної співпраці держав-учасників СНД до 2020 року.

Також на форумі вручать нагороди - почесний знак «Лідер бізнесу СНД».