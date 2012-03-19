"Кримпапір" поцупив газ і світло - СБУ

Кримське управління Служби безпеки України заявляє про несанкціонований відбір газу і безоплатне споживання світла одним із найбільших промислових підприємств регіону - «Кримпапір» - і оцінює збиток у 3 млн. грн., повідомляє прес-центр головного управління СБУ в Криму.

СБУ в суботу порушила кримінальну справу за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у великому розмірі».

Порушення законодавства, які відбувалися, щонайменше, три роки, зафіксовано в ході оперативно-слідчих заходів спецслужби спільно з представниками «Кримгазу», «Крименерго», «Кримтеплокомуненерго», Рескомприроди, «Кримстандартметрології» і Держгірпромнагляду.

«Використовуючи власну газозаправну станцію і великі виробничі потужності з виробництва паперової продукції, тривалий час споживало необхідні обсяги природного газу і електроенергії, несанкціоновано і безоплатно відбираючи їх з газових і електромагістралей шляхом механічного втручання у вузли обліку», - йдеться у прес-релізі.

Крім того, за даними СБУ, необхідна для виробництва вода видобувалася тут же, із самовільно пробуреної на території підприємства свердловини. «У керівництва дозвільних документів на користування надрами не виявилося. Відходи промислового виробництва зливалися прямо в грунт», - додали в кримському главку.

Приватне підприємство заяву спецслужби поки що не прокоментувало.

Підприємство «Кримпапір» (Сімферополь) є найбільшим виробником паперової продукції в Криму, працює з 1994 року.