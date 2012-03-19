"Орлам" Балоги пустили кров

Співробітники севастопольського управління МНС здали 11 літрів крові. У місті днями стартувала щоквартальна акція по здачі донорської крові, повідомила в понеділок прес-служба відомства.

День донора в Севастопольському гарнізоні проводиться вже дев'ять років. У 2004 році тодішній міністр надзвичайних ситуацій видав наказ, згідно з яким в кожному гарнізоні МНС необхідно мати не менше 50 літрів запасів крові і її компонентів.

«В акції взяли участь 26 донорів, а банк крові поповнився на більш ніж 11 літрів», - говориться в прес-релізі.

Фото МНС