Моряки Росії та України спільно відзначають День підводника

Новини з Севастополя

Українські і російські моряки спільно відзначають День моряка-підводника в Севастополі. Урочистості відбулися в понеділок біля меморіалу «Витязям морських глибин», повідомила прес-служба Чорноморського флоту (ЧФ) Росії. Спільно з моряками ЧФ РФ пам`ять підводників вшанували військовослужбовці Військово-морських сил України і представники влади Севастополя. Біля пам`ятника відбувся урочистий мітинг, до підніжжя меморіалу поклали вінки і квіти. Офіційна частина завершилася спільним проходженням рот почесної варти ВМС і ЧФ, а також військових оркестрів двох флотів. Пізніше гості свята відвідали дивізіон підводних човнів ЧФ РФ.

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