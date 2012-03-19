"Гугл" і "ВКонтакте" - лідери відвідуваності в Україні

Google і Vkontakte очолили список 25 найбільш відвідуваних Інтернет-ресурсів (доменів) користувачами глобальної мережі в Україні в лютому 2012 року, повідомила Інтернет-асоціація України (ІнАУ).

Рейтинг складений за даними дослідження компанії InMind, яке виконано на замовлення ІнАУ.

Середнє значення денної частки аудиторії за лютий (середньоденна частка) Vkontakte склало 68% відвідувачів. Далі в рейтингу розташувалися домени: Google (середньоденна частка - 67%), mail.ru (55%), Yandex (41%), Odnoklassniki (40%), youtube.com (26%). У решти доменів середньоденна частка склала менш 20%.

У рейтингу доменів, ранжируваних за охопленням користувачів в січні (частці людей серед цільової аудиторії, які відвідували ресурс, принаймні, один раз за лютий) лідирував Google. На частку цього ресурсу довелося 89% користувачів. На другому місці в цьому рейтингу домен mail.ru (85%), далі йдуть: Vkontakte (84%), Yandex (78%), youtube.com (73%), wikipedia.org (66%) і Odnoklassniki (64% ). У решти інтернет-ресурсів охоплення становить менше 50% аудиторії.

У дослідженні ресурси google.com.ua, google.com, google.ru та інші були об'єднані в ресурс Google. Також були об'єднані: Yandex.ua, yandex.ru, ya.ru - в Yandex; Odnoklassniki.ru, odnoklassniki.ua - в Odnoklassniki; Vkontakte.ru, vk.ru - в Vkontakte.

Джерело даних - дослідження Opinion Software Media - проект медіавимірювань інтернет-аудиторії України, заснований на user-centric підході. Методологія дослідження ґрунтується на роботі постійно діючої репрезентативної панелі інтернет-користувачів. Панель репрезентує інтернет-користувачів усієї України віком від 15 років і старше. Її дизайн заснований на даних щоквартальних настановних досліджень населення України, які проводяться оффлайн.