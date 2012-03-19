Будувати в Криму стали менше
15:03, 19 березня 2012Крым
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По грошах - виходить так
Будівельні підприємства та організації Криму в січні-лютому 2012 року виконали будівельних робіт на 144,5 млн. грн. - на 43,5% менше, ніж за аналогічний період 2011 року, повідомила прес-служба Ради міністрів Криму
На зниження обсягів будівництва вплинула діяльність підприємств, що займаються будівництвом будівель і споруд. Їх питома вага в загальному обсязі становить 80%.
Так, підприємства, що здійснюють будівництво будівель, знизили обсяги на 22%; будівництво магістральних трубопроводів, ліній зв'язку та енергопостачання - на 46%; доріг, аеродромів та облаштування поверхні спортивних споруд - на 74%.
У той же час на 21% збільшилися обсяги робіт з установлення інженерного устаткування.
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