Будувати в Криму стали менше

Будівельні підприємства та організації Криму в січні-лютому 2012 року виконали будівельних робіт на 144,5 млн. грн. - на 43,5% менше, ніж за аналогічний період 2011 року, повідомила прес-служба Ради міністрів Криму

На зниження обсягів будівництва вплинула діяльність підприємств, що займаються будівництвом будівель і споруд. Їх питома вага в загальному обсязі становить 80%.

Так, підприємства, що здійснюють будівництво будівель, знизили обсяги на 22%; будівництво магістральних трубопроводів, ліній зв'язку та енергопостачання - на 46%; доріг, аеродромів та облаштування поверхні спортивних споруд - на 74%.

У той же час на 21% збільшилися обсяги робіт з установлення інженерного устаткування.