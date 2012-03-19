Євпаторія створює "карту" пісуарів

Схема: 38 + 4

Нова схема дислокації громадських туалетів складена в курортній Євпаторії, повідомляє прес-служба міської ради. Управління міського господарства визначило 38 місць під розміщення біотуалетів, а також чотири - для дислокації збірно-розбірних споруд - громадських туалетів. «Останні планується встановити на проспекті Перемоги, 27, перетині проспекту Леніна і вулиці Гоголя, вулиці Горького, набережній імені Терешкової», - повідомила прес-служба. Схему схвалили на засіданні виконкому і винесуть на сесію міськради.

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