Три "золотих" гектара повернули кримському вишу

Три гектари землі в Форосі повернено південному філіалу Національного університету біоресурсів та природокористування України «Кримський агротехнологічний університет», повідомляє прес-служба прокуратури Криму.

Окружний адміністративний суд Криму визнав недійсним рішення Фороської селищної ради про розпорядження цією земельною ділянкою, тим самим задовольнив позов прокуратури Ялти.

«Суд підтвердив доводи наглядового відомства про відсутність у органу місцевого самоврядування повноважень з розпорядження особливо цінними сільськогосподарськими землями державного навчального закладу», - повідомили в прес-службі.

Крім того, на розгляді знаходиться позов прокуратури про скасування рішення про виділення ТОВ із земель університету 7 га.