М'ясо подорожчає на 30%

Підвищення цін на м'ясо на 30% до великодніх і травневих свят прогнозує виконавчий директор асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Єлизавета Святківська.

"Сезонне подорожчання буде з середини квітня відповідно на великодні та травневі свята. Великоднє подорожчання у нас щорічно в середньому до 30%, є і 50% на київських ринках на 1-2 дня. Але якщо брати глобально, це (подорожчання складає) три-чотири дні-тиждень, порядку 30% до першого кварталу", - повідомила Святківська журналістам.

Підвищення цін відбудеться в першу чергу на свинину і м'ясо птиці. Яловичина подорожчає згодом й буде триматися приблизно на одному рівні.

Після свят ціна трохи знизиться, але не повернеться до поточного рівня.

На думку експерта, середньорічна ціна на свинину зросте приблизно на 15-20%, на птицю - максимум на 10%, на яловичину - 5%. При цьому корекція цін відбудеться у вересні, коли з'являться корма із зерна нового врожаю. "До вересня м'ясо дешевшати не повинно", - зазначила виконавчий директор УКАБ.