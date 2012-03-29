Різнокольорова жаба - новий логотип Судака (фото)

Різнокольорова жаба обрана символом міста Судак, її презентували в Києві на міжнародній туристичній виставці UITT, повідомив курортно-інформаційний центр Криму.

"Бакаташ" в перекладі з кримськотатарської "жаба скеля" - стрімчаста скеля. Вона розташована над селом Дачне (Судак) і за формою нагадує жабу.

"Талісман розфарбований в яскраві кольори мозаїки, що відображають мету міста - стати законодавцем нових яскравих рішень щодо створення арт-простору, реалізації інвестиційних проектів, створення сучасних і комфортних умов для відпочинку і розваг, а також цікавого і зручного місця для життя", - відзначили в центрі.

Крім того, на виставці презентували новий логотип-слоган міста - "ВАМСУДАК".

"Запускаючи новий бренд в цьому році, Судак відкриває 1800-й курортний сезон і починає своє стрімке оновлення", - заявив мер Володимир Сєров.