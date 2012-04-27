У Сімферополі нагородили найуспішніших кримчан (фото)

Переможців всекримської акції «Успіх року» нагородили 27 квітня в Сімферополі, в Кримському академічному українському музичному театрі, повідомила прес-служба уряду Криму.

Конкурс проходить вдруге і спрямований на формування позитивного іміджу Криму на регіональному, державному та міжнародному рівні, а також на залучення інвестицій в економіку регіону.

В рамках першого туру проводився відбір кандидатів за номінаціями від міст і районів Криму. Другий тур пройшов на рівні міністерств і республіканських комітетів.

У конкурсі 12 номінацій: «Успішне партнерство», «Краща оздоровниця», «Відкриття року», «Краще підприємство аграрного сектору», «Кращий працівник сільського господарства», «Турбота і милосердя», «Педагогічна майстерність», «Краще спортивне досягнення» , «Лідер інновацій в медицині», «Кращий регіональний проект року», «Кращий іміджевий проект» і «Кращий будівельний проект».

«Акція "Успіх року" - це визнання заслуг людей перед Кримом, це уклін ним за їх працю», - сказав глава виконавчої влади автономії Анатолій Могильов.

Спеціальними гостями церемонії стали відома співачка Тамара Гвердцителі, яка виконала ряд своїх хітів, а також українська співачка Злата Огневич, вона презентувала нову пісню. Також на концерті виступила майстер пісочної анімації Ксенія Симонова.

У номінації «Успішне партнерство» перемогли:

1-е місце ‑ ПАТ «УКснаб» (м. Красноперекопськ)

2-е місце ‑ ДП «Завод шампанських вин «Новий Світ» (смт. Новий Світ, м. Судак)

3-е місце ‑ ПАТ «Керченський металургійний комбінат» (м. Керч)

У номінації «Краща оздоровниця»:

1-е місце ‑ ТОВ «Парк-готель «Порто Маре ХХІ» (м. Алушта), директор Михайло Биченков

2-е місце – ПАТ ТОК «Судак» (м. Судак), голова правління Раїса Плетньова

3-е місце ‑ державна установа «Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій «Орленок» (м. Євпаторія), директор Володимир Прочан

У номінації «Відкриття року»:

1-е місце ‑ постановочна група театралізованої вистави «Скіфська містерія» Республіканського вищого навчального закладу «Кримський університет культури, мистецтв і туризму» (м. Сімферополь), ректор Олег Габрієлян

2-е місце ‑ Перевальненский сільський будинок культури (Сімферопольський район), директор Світлана Калісецька

3-е місце ‑ Лариса Іванченко, директор Совєтської централізованої бібліотечної системи (Совєтський район)

У номінації «Краще підприємство аграрного сектора»:

1-е місце ‑ СВК «Грузія» (Первомайський район), голова Валерій Хасітошвили

2-е місце ‑ СВК «Ювілейний» (Сакський район), голова Володимир Саюн

3-е місце ‑ ПАТ «Радгосп «Весна» (Нижньогірський район), голова правління Валентин Корнієнко

У номінації «Кращий працівник сільського господарства»:

1-е місце ‑ Ганна Кирєєва, начальник цеху тваринництва ТОВ «Велес-Крим» (Сімферопольський район)

2-е місце ‑ Олексій Водоп’янов, бригадир рисівницької бригади СТОВ «Злагода» (Совєтський район)

3-е місце ‑ Віталій Обовець, начальник цеху з рослинництва ТОВ «Герої Перекопу» (Красноперекопський район)

У номінації «Турбота і милосердя»:

1-е місце ‑ Михайло Доценко, волонтер-меценат (м. Саки)

2-е місце ‑ Тетяна Дубініна, соціальний працівник відділення соціальної допомоги вдома №2 Бахчисарайського територіального центру соціального обслуговування (Бахчисарайський район)

3-е місце ‑ Ірина Мацуца, директор Територіального центру соціального обслуговування(м. Феодосія)

У номінації «Педагогічна майстерність»:

1-е місце ‑ Оксана Олефір, вчитель української мови Совєтської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №3 з кримськотатарською мовою навчання (Совєтський район)

2 – е місце ‑ Ольга Скребець, директор загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №31 (м. Сімферополь)

3-е місце ‑ Тетяна Косарева, вчитель географії навчально-виховного комплексу «Школа-ліцей» №9 (м. Ялта)

У номінації «Краще спортивне досягнення»:

1-е місце ‑ Роман Авраменко, спортсмен-інструктор дитячо-юнацької спортивної школи (Кіровський район), а також Анастасія Гончаренко, вихованка Сакської районної дитячої юнацької спортивної школи №4 імені заслуженого майстра спорту Сергія Доценка.

2-е місце ‑ Віра Ребрик, вихованка спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з легкої атлетики Ялтинської НСБ «Авангард» фізкультурно-спортивного товариства «Україна» (м. Ялта)

У номінації «Лідер інновацій в медицині»:

1-е місце ‑ КРУ «Онкологічний клінічний диспансер» (м. Сімферополь), головний лікар Федір Кисельов

2-е місце ‑ Гаттас Різк, завідувач відділенням кардіохірургії КРУ КТМО «Університетська клініка» (м. Сімферополь)

3-е місце ‑ Управління охорони здоров’я міської ради, начальник Олександр Фоменко

У номінації «Кращий регіональний проект»:

1-е місце ‑ проект «Реконструкція аварійної водонапірної вежі Рожновського с. Фрунзе» (Нижньогірський район), голова сільського комітету с.Фрунзе Олена Андрусенко

2-е місце – ТОВ «Авсень» (Бахчисарайський район), завідувач тепличним комплексом Ридван Емірасанов

3-е місце ‑ ТОВ «Білогірське кар’єроуправління» (Білогірський район), директор Ігор Космаров

У номінації «Кращий іміджевий проект»:

1-е місце ‑ ТОВ «Єдина Рейтингова Система» і КРУ «Палац-замок «Ластівчине гніздо» (м. Сімферополь)

2-е місце – Міжнародний винний фестиваль Феодосії WineFeoFest (м. Феодосія)

3-е місце ‑ ПП «Кримський історичний музей «Ларішес» (Бахчисарайський район)

У номінації «Кращий будівельний проект»:

1-е місце ‑ ПАТ «Кримський титан» (м. Армянськ)

2-е місце – проектування житлового будинку в Алушті, вул. Пуцалова

3-е місце – будівництво торговельно-офісного центру «Гузель» (Білогірський район).