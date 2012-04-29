10 тисяч осіб відкрили парадом курортний сезон в Євпаторії (фото)
21:14, 29 квітня 2012Крым
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"Здрастуй, літо, здрастуй, спорт!"
Близько 10 тисяч осіб провели ходу вулицями Євпаторії в Криму, у такий спосіб відкривши курортний сезон, повідомила прес-служба мерії.
Жителів міста і туристів вітав владика морів Нептун.
Хода тривала близько двох годин, в ній брали участь понад 170 підприємств і організацій міста.
Девіз нинішнього сезону: «Євпаторія-курорт: здрастуй, літо, здрастуй, спорт!». Так місто підтримує футбольний чемпіонат Євро-2012. Учасники ходи вдягли спортивну форму і святкове вбрання».
Музеї міста 29 квітня провели день відкритих дверей.
В Євпаторії також відбулися виставки образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва, художньої фотографії.
В місті мешкає понад 120 тисяч осіб.
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