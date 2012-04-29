10 тисяч осіб відкрили парадом курортний сезон в Євпаторії (фото)

Близько 10 тисяч осіб провели ходу вулицями Євпаторії в Криму, у такий спосіб відкривши курортний сезон, повідомила прес-служба мерії.

Жителів міста і туристів вітав владика морів Нептун.

Хода тривала близько двох годин, в ній брали участь понад 170 підприємств і організацій міста.

Девіз нинішнього сезону: «Євпаторія-курорт: здрастуй, літо, здрастуй, спорт!». Так місто підтримує футбольний чемпіонат Євро-2012. Учасники ходи вдягли спортивну форму і святкове вбрання».

Музеї міста 29 квітня провели день відкритих дверей.

В Євпаторії також відбулися виставки образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва, художньої фотографії.

В місті мешкає понад 120 тисяч осіб.