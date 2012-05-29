30 тисяч кримських сімей отримають пільгове тверде паливо

Більше 30 тисяч сімей в Криму отримають держпідтримку для відшкодування витрат на покупку твердого палива та скрапленого газу. Рада міністрів Криму на засіданні у вівторок затвердила норми для надання пільг та житлових субсидій у 2012 році, повідомила прес-служба кримського уряду.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України, збільшена мінімальна норма забезпечення пільгової категорії населення твердим паливом - при призначенні житлової субсидії замість 1,6 тонн тепер належить 2 тонни на одне домоволодіння.

Крім того, знижена ціна скрапленого газу.

