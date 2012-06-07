Земельник отримав 4 роки ув’язнення

Євпаторійський міський суд призначив колишньому керівнику відділу Держкомзему в Євпаторії 4 роки позбавлення волі за незаконну передачу у власність обслуговуючому кооперативу 20 га землі на узбережжі озера Донузлав вартістю 2,4 млн гривень і вилученні із земель воєнного радгоспу «Євпаторійський» 10 соток вартістю понад 100 тис. гривень, повідомила прес-служба прокуратури Криму.

Суд також позбавив земельника права обіймати певні посади протягом 3 років та призначив штраф.

Екс-керівника обвинувачували у зловживанні службовим становищем та службовій недбалості.

Прізвище чиновника в повідомленні не вказано.