Журналістів навчатимуть першій допомозі в Криму

Навчання для журналістів з надання першої невідкладної медичної допомоги відбудеться 14-15 червня в міжнародному дитячому центрі «Артек» в Гурзуфі в Криму, повідомив його організатор - український фонд «Здоров’я».

«Навчання здійснюється за програмою підготовки немедиків з надання екстреної медичної допомоги потерпілим, яка відповідає стандартам міжнародної програми BLS. Його проводять інструктори всеукраїнської ради реанімації та екстреної медичної допомоги, сертифіковані європейською радою реанімації», - йдеться в прес-релізі.

Слухачі стануть учасниками інтерактивних лекцій та здобудуть практичні навички проведення серцево-легеневої реанімації, наданні психологічної допомоги потерпілому, транспортуванні постраждалого до лікарні, допомозі при загальному перегріванню, опіках, утопленні.

Слухачі, які успішно пройшли контроль знань і навичок, одержать сертифікати.

Навчання пройде в рамках реалізації спецпроекту «Я можу врятувати життя!». Слухачами вже стали півтисячі старшокласників Києва та Київської області. Із 11 по 18 червня в «Артеку» курс пройдуть 700 дітей.